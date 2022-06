Bari, successo e festeggiamenti per i Final Days ritrovati

Sette giorni di finali, quattordici partite, otto titoli regionali assegnati e trecento fra giovanissimi cestisti, tecnici e dirigenti coinvolti. Si sono conclusi a Bari i Final Days di pallacanestro giovanile a cura del comitato Fip Puglia, con la magia ritrovata di un’unica sede di gara per tutte le finali non ancora disputate.

Al di là dei numeri, un successo annunciato per il gradimento di società e atleti alternatisi al Centro Universitario Sportivo di lungomare Starita. A laurearsi campioni pugliesi nella kermesse del capoluogo, Cus Bari in under 19, Basket Fasano in under 17, Olimpia Gioia in under 16 e in under 15, Junior Bisceglie in under 14, Nuova Matteotti Corato in under 13 maschile, e per i campionati femminili Pink Bari in under 14 e Support_o Taranto in under 13. Si aggiungono poi le fasi Argento conquistate da Fortitudo Trani, Kaelya Basket, Sporting Club Bitonto, Virtus Brindisi, Webbin Angel Manfredonia e Murgia Santeramo nella varie categorie dall’under 19 all’under 13.

Coppe al cielo solo per chi ha vinto, ma tutti molto soddisfatti per essersi confrontati in un’intesa settimana di gare: «Il ritorno dei Final Days – spiega il presidente Fip Puglia Francesco Damiani – ha fatto contenti tutti, vincitori e vinti. Ci sembrava doveroso concludere in questa maniera quella che è stata una stagione di completa ripartenza, dopo lo stop e le difficoltà legate alla fase più acuta della pandemia».

L’anno sportivo è agli sgoccioli ma l’attività federale non si ferma, visto che incombono le qualificazioni regionali 3×3 che in Puglia si svolgeranno a luglio, a Molfetta. Si comincia con i tornei femminili under 18, 16 e 14 già domenica prossima 3 luglio per proseguire con le competizioni maschili delle stesse categorie, sabato 16 e domenica 17: «Ci sono ancora pochi giorni per iscriversi – ricorda Damiani – Vorremmo ci fossero più partecipazioni possibili, perché la Puglia ha dimostrato di credere da subito in una disciplina coinvolgente che ci permette di mantenere alta la voglia di basket».

Tutti i risultati dei Final Days:

Titoli maschili

U19 Cus Bari-Mens Sana Mesagne 60-57

U17 Virtus Brindisi-Basket Fasano 74-87

U16 Sporting Club Bitonto-Olimpia Gioia 55-103

U14 Mediterranea 92 Cerignola-Junior Bk Bisceglie 44-61

U15 Junior Bk Bisceglie-Olimpia Gioia 86-96

U13 Webbin Manfredonia-Nuova Matteotti Corato 42-73

Titoli femminili

U14 Basket Fasano-Pink Bari 39-58

U13 Support_o Taranto-Bozzano Brindisi 52-41

Fasi Argento campionati maschili

U19 La Scuola di Basket Lecce-Fortitudo Trani 34-68

U17 Nuova Cestistica Barletta-Kaelya Basket 55-80

U16 Junior Bk Bisceglie-Virtus Brindisi 77-88

U15 Sporting Club Bitonto-Nuova Pallacanestro Nardò 65-40

U14 Webbin Manfredonia-New Virtus Mesagne 47-42

U13 Murgia Santeramo-Ap Monopoli 53-42