Tutti i segreti per illuminare il giardino con risultati straordinari

Un impianto di illuminazione appropriato è di fondamentale importanza per valorizzare nel migliore dei modi l’arredamento di un giardino. Se poi si tiene conto del fatto che per l’acquisto di fari a led è possibile usufruire di agevolazioni fiscali, ecco che l’occasione si fa ancora più allettante e invitante. Il merito è tutto del bonus mobili, un incentivo che offre la possibilità di recuperare il 50% di rimborso Irpef per tutte le somme fino a un massimo di 10mila euro. Prima di pensare alle agevolazioni fiscali, però, vale la pena di capire che cosa comprare e perché.

Le lampade da esterno

Per l’illuminazione di un giardino al giorno d’oggi conviene pensare soprattutto alle lampade led da esterno, che vantano standard di efficienza davvero elevati. La tecnologia led è ormai entrata a far parte della vita quotidiana di molti di noi, al punto che praticamente chiunque ha imparato ad apprezzare le sue caratteristiche e i suoi vantaggi. Il più importante di tutti è rappresentato senza dubbio dal risparmio energetico che scaturisce dal suo impiego. Attenzione, però, perché se si ha in mente di comprare un impianto di illuminazione per il giardino bisogna ricordare che le luci led sono diverse, con caratteristiche tecniche differenti che, proprio per questo motivo, è opportuno indagare con attenzione.

L’efficienza luminosa

Ci stiamo riferendo in particolare all’efficienza luminosa, che è uno dei fattori che devono essere presi in considerazione se si è intenzionati a beneficiare di un alto risparmio energetico. Di che cosa si tratta, di preciso? Si può definire l’efficienza luminosa come il rapporto tra la luce emessa e l’energia consumata. I consumi si riducono con l’aumentare di tale rapporto. Insomma, maggiore è il valore di efficienza luminosa e meno si spende per illuminare il proprio giardino.

Spazio ai numeri

Ma lasciamo parlare i numeri per approfondire il discorso in modo più dettagliato. Il valore medio di efficienza luminosa che caratterizza i device per l’illuminazione a led disponibili in commercio attualmente si aggira attorno ai 100 lumen per watt. Viene assicurata un’efficienza luminosa di più di 200 lumen per watt, però, per le soluzioni che presentano chip led da 240 lumen per watt. Quale che sia il prodotto che si decide di comprare, comunque, ciò che conta è che in fase di progettazione dell’illuminazione del giardino ci si preoccupi di verificare che non ci sono zone al buio. È opportuno distribuire la luce in maniera omogenea, per garantire la massima efficacia dell’illuminazione esterna e, soprattutto, rendere il giardino più sicuro. Quando si analizza il progetto di illuminazione del giardino occorre considerare anche le caratteristiche di irradiamento luminoso dei vari punti luce del progetto.

La messa in posa

La messa in posa è una fase di cui si deve occupare l’elettricista, che ha il compito di prestare attenzione all’orientamento di tutti i dispositivi. Per quanto riguarda i fari e i lampioncini da esterno, in particolare, è opportuno che essi siano orientati verso il basso, affinché non si superi mai la linea di orizzonte. Dal punto di vista dei costi, una progettazione di livello professionale assicura un’efficienza maggiore del 300% in confronto a una progettazione non accurata, anche perché bisogna prendere in considerazione in questo computo anche i consumi di servizio. Se i fari e i lampioncini vengono posizionati con attenzione, non ci sono problemi di disomogeneità di illuminazione: il che è fondamentale per evitare che alcuni angoli restino al buio. Ciò potrebbe essere un deterrente per i ladri.

Dove e come comprare

