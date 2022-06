Bari, l’Under 15 dice addio al sogno scudetto

Rimarrà comnque una stagione memorabile quella dell’Under 15 targata Ssc Bari che poche ore fa ha perso di misura la finalissima di Fermo contro il Cesena con in palio il titolo di Campioni Nazionali di categoria.

La sfide decisiva per l’assegnazione dello “scudettino” termina 1-0 a favore della squadra romangnola con rete vincente al minuto 23 del difensore Okamoro, bravo a spedire nel sacco la palla finita prima sulla traversa dagli sviluppi di una punizione indiretta.

La formazione di mister Anaclerio prova a riaddrizzare le sorti dell’incontro con tutte le forze sia nei secondi 35 minuti di gara che negli ultimi quattro di recupero. Ma nonostante l’assedio conclusivo, il punteggio resta invariato.

Si conclude, quindi, l’annata superlativa del settore giovanile barese ed in particolare di questi Under 15 che hanno portato in alto il nome del capoluogo pugliese.

Il tabellino del match:

Bari-Cesena 0-1

RETE: 23′ pt Okomoro.

BARI (4-3-3): De Giosa, Campanelli (Di Gioia), De Pinto, Minoia, Sassarini, D’Elia, Lorusso, Palumbo, Labianca, Buonsante, Di Mola (Laggiard). A disp. Sanrocco, Liso, Caputi, Perrino, Suriano, D’Ambrogio, Civita. All. Anaclerio.

CESENA (3-4-3): Bagli Omakoro Zaffalon Biguzzi (Teleku) Baietta Greco Mingarini (Liverani) Zamagni Bertaccini Berti Lantignotti (Sanaj). A disp: Magnani Comandini Diarrasouba Antoniacci Lontani Tonti. All. L. Magi.

ARBITRO: Liotta di Castellammare di Stabia.