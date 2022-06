AmareBari, oggi la seconda giornata dopo il boom del battesimo

Secondo giorno dedicato alla seconda edizione di AmareBari, manifestazione finalizzata alla promozione delle discipline acquatiche organizzata dal Comitato per lo Sport Puglia, TanaOnda e Comune di Bari. Dopo il boom della giornata di ieri, si replica oggi e sino a giovedì 30 giugno sulla spiaggia di Pane e Pomodoro: “Sta andando alla grande – dice l’organizzatore Roberto Maizza – . Sino ad ora, dopo la giornata inaugurale di ieri, contiamo già 100 iscritti. Stiamo facendo il flyboard ed il sup waterpolo. Con noi, c’è anche l’assessore allo sport Pietro Petruzzelli. Ha provato a giocare con noi. E’ stato veramente bello”.

Tredici le attività sportive in calendario: sup, bigsup, paddleboard, supwave, aquathlon, yoga sup, kitesurf, snorkeling, surf, foil, flyboard, flying yoga dance e il nuovissimo sup water polo. Prove libere gratuite e aperte a tutte le fasce d’età, grazie alla partecipazione delle associazioni dei Municipi I, III e V. Anche oggi, presenti l’associazione Gens Nova e la Scuola cani salvataggio nautico di Donato Castellano. Braccia aperte pure verso i ragazzi dell’ASFA Puglia, associazione no-profit che sostiene le famiglie che convivono quotidianamente con le difficoltà legate ai disturbi dello spettro autistico.

IL PROGRAMMA DI OGGI:

9.30-11.30: Sup Waterpolo; 10.30-11.30: dimostrazione cani da salvamento; 12-30-17.30: Sup Waterpolo.