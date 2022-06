Arti marziali, il maestro barese Mitola allo Stage 2022 di karate

Sabato dedicato al karate e all’imperdibile evento organizzato oggi 25 giugno ad Altamura dall’Associazione Sportiva Dilettantistica “Karate Dojo”. La regia è del Maestro quinto Dan Vito Silvano, referente della stessa associazione murgiana che per la giornata odierna organizza ed invita tutti gli amanti delle arti marziali all’appuntamento che si svolgerà presso la Artspace Danzarte dalle 15.30 alle 16.30. In particolare, si tratta di uno stage con il maestro barese Filippo Mitola a cui seguiranno gli esami di cintura per il passaggio di grado degli allievi del maestro Vito Silvano.

Filippo Mitola, che svolge i suoi corsi presso il Centro Sportivo Dharmha di Casamassima, rappresenta un vero e proprio punto di riferimento per questa disciplina sportiva di cui è campione mondiale 2013. Nel suo biglietto da visita spiccano anche la presenza in azzurro come atleta Fijlkam e la docenza regionale del Team Master Puglia e del movimento senza età Terapia Heian. Mitola è pure personal trainer Fipe, istruttore nazionale di fit boxing, docente Ars, nonché scrittore e poeta.