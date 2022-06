Waterpolo Bari, si vola alle finali grazie all’Under 18

La Waterpolo Bari torna in cattedra dettando legge nel panorama della pallanuoto cittadina, regionale e adesso anche nazionale. Tutto merito del giovane gruppo allenato da Paolo Baiardini, fresco di qualificazione alle finali Under 18 B nazionali. Un importantissimo traguardo per i reds e per una squadra della Puglia, regione che dopo alcuni anni di assenza approda alle finali nazionali.

Nonostante le problematiche relative alla carenza di impianti adeguati, Bari si riconferma al vertice della pallanuoto regionale e non solo. Dopo la supremazia dimostrata in ambito regionale con le vittorie dei relativi campionati Under 12, Under 14 ed il quarto posto con l’Under 16, ritrova una finale nazionale da disputare certamente da protagonista. Nelle semifinali disputate a Salerno lo scorso fine settimana, la Waterpolo Bari è stata sconfitta di misura per 12-9 dai padroni di casa della Rari Nantes Salerno (qualificati anch’essi alle finali). In seguito, superati agevolmente prima Orizzonte Catania per 14 a 7 e poi Pescara per 19 a 6. Adesso, testa ai play out di serie B di cui lo stesso team Under 18 costituisce l’ossatura. Finali in programma a fine luglio (sede da definire).

Questa la formazione Under 18 della Waterpolo Bari: Di Modugno M, Simone M, Armenise A, Bevilacqua D., Cianciaruso F., Greco N., Sifanno F., Scolletta D., Moretti G., Volpe M.,Auciello G., Lamcchia A.. Allenatore: Baiardini Paolo.