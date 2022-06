La promessa di De Laurentiis: “Faremo un mercato smart, puntando sugli Under”

Intervenuto nel corso della conferenza stampa di presentazione dell’ultimo libro di Gianni Antonucci (“Il Bari e l’era De Laurentiis”), il presidente del Bari Luigi De Laurentiis ha scoperto le carte sulle imminenti strategie di mercato dei biancorossi: “Col tempo la responsabilità aumenta. Per l’anno prossimo, l’obiettivo è di scovare il giusto gruppo di giocatori per essere competitivi. Che vuol dire esserlo in una B mai vista, con tantissime corazzate. Per il bari è solo un plus che ci sia così tanta attenzione. Tra l’altro, quando si fermerà la serie A, per gli italiani ci sarà una bellissima serie B. Sarà un’iniezione di visibilità in più. E il Bari potrà trarne solo vantaggio”.

Tra le priorità c’è la patrimonializzazione del parco giocatori: “Uno step fondamentale. Bisogna essere smart sul mercato, trovando soluzioni che sul mercato abbiano senso. Si possono fare dei bei colpi di mercato, E Ciro Polito in questo è il top. Conta rispettare il budget, il bilancio finanziario che stia in piedi nonostante la B produca delle perdite. Questo perché investiremo molto per essere protagonisti. Il bari ha sette, otto pedine da trovare, anche attraverso degli Under che creano minutaggio per stare in piedi dal punto di vista economico-finanziario. Secondo me , ci saranno tante novità”, ha concluso Luigi De Laurentiis.