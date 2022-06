IN VISTA DELLA B Ufficiale: il Bari di Mignani in ritiro pre campionato a Roccaraso Il gruppo biancorosso si ritroverà il 4 luglio a Bari per qualche giorno da dedicare a visite mediche e test atletici quindi, il 7, si trasferirà nella provincia dell'Aquila dove soggiornerà fino al 23 di luglio Il centro sportivo di Roccaraso dove si svolgeranno gli allenamenti pre campionato del Bari

Con un comunicato ufficiale inviato pochi istanti fa alla redazione di Barilive, la Ssc Bari ufficializza la scelta della località di Roccaraso come sede del ritiro pre campionato dei biancorossi di Mignani in vista della prossima stagione di serie B.

“La nuova stagione della SSC Bari – si legge nella nota – ripartirà dal piccolo borgo di Roccaraso, situato a circa 1250 m s.l.m., a sud dell’Altopiano delle Cinquemiglia, distante 335 km circa da Bari. Sarà dunque il clima mite dell’Appennino abruzzese ad accompagnare mister Mignani e i suoi ragazzi nei primi passi verso il ritorno in Cadetteria: il gruppo biancorosso si ritroverà il 4 luglio a Bari per qualche giorno da dedicare a visite mediche e test atletici quindi, il 7, si trasferirà nella provincia dell’Aquila per dare il via alla preparazione pre-campionato. Il club guidato dal presidente Luigi De Laurentiis soggiornerà nell’Alto Sangro fino al 23 di luglio e svolgerà le sedute di allenamento sul manto erboso del centro sportivo Comunale”.