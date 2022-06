“Donne in campo”, il successo solidale della Uisp

Le Under 17 della Ssc Bari

Grande successo ieri al campo Capocasale di Bari dove nella mattinata – per il progetto “Donne in campo” – si sono incontrate le formazioni di calcio femminile di Ssc Bari, Us Lecce, Calcio Foggia e Nitor Brindisi. Tutte insieme per dare vita ad una grande giornata di solidarietà nell’impianto comunale gestito con cuore, passione e in maniera maniacale dal Comitato UISP di Bari.

“La Uisp – le parole del suo portavoce Elio Di Summa – è abituata a dare del tu alla solidarietà, da anni è stata sempre vicina all’Associazione Agebeo di Michele Farina sia economicamente che dando un prezioso fondamentale aiuto per il completamento dell’importante rustico su suolo confiscato alla mafia del Villaggio affinché quel sogno non rimanesse tale, ma una splendida realtà”. A trionfare le Under 17 baresi che hanno avuto la meglio su Lecce, ASD Nitor Brindisi e Calcio Foggia.

Ieri si è avuta la certezza che quel rustico non rimarrà più tale ma che presto diventerà uno splendido villaggio: il villaggio dell’accoglienza contro le leucemie e i tumori infantili per sostenere le famiglie che vivono questo dramma grazie alla caparbietà di Michele Farina, della società civile e alle istituzioni locali con in testa la Regione Puglia, quindi il Comune di Bari e la società civile, le Associazioni che tutte insieme hanno permesso la realizzazione di questo miracolo.

“Ora – conclude Di Summa – si tratta di compiere l’ ultimo miglio. Se è vero che il rustico sarà completato con la realizzazione di uno splendido Villaggio con ben 10 moduli abitativi, è altrettanto vero che dobbiamo trovare le risorse per arredare e rendere completamente indipendenti tutti e dieci i moduli abitativi. Quindi la gara per completare questi 10 moduli abitativi è già iniziata e le formazioni ieri in campo l’hanno onorata nel modo migliore. E’ stata una grande giornata di solidarietà a favore dell’associazione Agebeo, un momento di solidarietà che ha fatto bene al cuore e alla mente”.