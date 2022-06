Da Putignano a Taranto: idee per visitare la Puglia a giugno

Regione in grado di incantare con bellezza, storia e cultura migliaia di turisti ogni anno, la Puglia è una terra in cui vengono organizzati eventi di caratura internazionale. Tra questi rientra senza ombra di dubbio il TEDx, format di origine statunitense che quest’estate farà tappa nello splendido comune di Putignano. Questo, che verrà svolto il 18 giugno nell’elegante cornice del Teatro Comunale, prevede la presenza di nove importanti moderatori, in grado di stimolare la curiosità degli spettatori riflettendo sul tema del desiderio, tecnologico, sessuale e artistico.

Tra gli speakers figurano personaggi che negli anni hanno saputo costruirsi un ruolo di primaria importanza nei relativi settori: Marco Buttu, ingegnere all’Istituto Nazionale di Astrofisica, Mimmo Miccolis, famoso coreografo presso il The Washington Ballet, Giuseppe Lorusso, fondatore di Ethicare, Tonio dell’Olio, attivista nto per le sue idee pacifiste e contro ogni forma di violenza, e ancora Silvia Moroni, Carolina, Capria, Morena Nerri, Cinzia Spanò e Rosy Paparella, donne che hanno fatto della sensibilizzazione a tematiche come ambiente, parità di diritti e sessualità le loro principali attività.

Nello stesso giorno, nella vicina Taranto, si terrà la sempre suggestiva attività di dolphin watching, organizzata dalla nota associazione Jonian Dolphin Conservation. Attiva ormai dal 2009, quest’ultima svolge un’importante attività di ricerca scientifica e di tutela dei cetacei del Mar Tirreno e, in particolare, del delfino, simbolo di Taranto. Il 18 giugno prossimo, saranno quindi messe a disposizione di chiunque desideri fare questa esperienza nuovissime barche pensate appositamente per coinvolgere ogni partecipante nella salvaguardia dei delfini.

I ricercatori dell’associazione accompagneranno gli escursionisti fornendo ogni strumento necessario a conoscere nel dettaglio questi stupendi animali. Prenotando quest’escursione, gratuita per i bambini sotto i 3 anni, sarà possibile identificare ogni esemplare fotografando la pinna dorsale e ascoltare e registrare fischi e clicks, utilizzati da Jonian Dolphin Conservation per svolgere le proprie ricerche.

Taranto: una cultura millenaria

Oltre a proporre diverse attività, giugno è anche il mese per esplorare la splendida città di Taranto prima che questa venga, come ogni estate, invasa dai turisti. Apprezzatissimo è il Castello Aragonese, simbolo della città. L’attuale struttura della fortificazione, che occupa l’estremo angolo dell’isola in cui sorge il borgo antico della città di Taranto, è stato progettata verso la fine del XV secolo da Ferdinando I di Napoli con lo scopo di aggiungere più torri alla costruzione risalente al 780 d.C.. Dal 1887, il castello è diventato proprietà della Marina Militare, che da anni lo ha messo a disposizione dei visitatori adibendolo a museo.

Poco distante dal Castello Aragonese vi è la Città Vecchia, caratterizzata dalla presenza di vicoli particolarmente angusti. Questa venne completamente ricostruita a partire dal 927 d.C., anno in cui i Saraceni distrussero completamente la Taranto Greco-Romana, di cui oggi sono visibili le rovine nel complesso di Taranto sotterranea. Questo permette di visitare i sotterranei di alcuni importanti palazzi nobiliari della città, nel cui sottosuolo sono presenti più di 60 ipogei decorati con pitture, reperti archeologici e sepolcri.

Come raggiungere la città?

Essendo Taranto una delle mete turistiche più apprezzate del sud Italia, moltissime sono le aziende che si occupano del trasporto presso la città. Di grande rilevanza è il servizio offerto da Itabus, nuova società italiana di trasporti che permette di viaggiare in comodi bus dotati di ogni comfort. Per chi non lo sapesse Itabus permette di prendere un pullman low cost per raggiungere Taranto non solo da Bari ma anche da tantissime altre città del Sud e Centro Italia.