Marco D’Eredità, il casamassimese che girerà l’Italia in bici

Il giro d’Italia in bicicletta. L’idea pazza arriva direttamente da Casamassima, ridente cittadina ad una manciata di chilometri da Bari. Il progetto porta la firma del giovane 28enne Marco D’Eredità, studente casamassimese che il 15 giugno partirà a bordo della sua bicicletta per realizzare una iniziativa patrocinata dal Comune di Casamassima e dalla Pro Loco. L’obiettivo sarà quello di attraversare l’Italia sulle due ruote, percorrendo ciclovie, sentieri, strade, e passando le notti in tenda.

In 46 giorni, Marco attraverserà ben 5.000 chilometri, divisi in 37 tappe e 9 giornate di riposo. Si partirà dal tacco d’Italia. E cioè dalla città leccese di Santa Maria di Leuca per far ritorno a Casamassima dopo aver toccato quasi tutte le regioni italiane. Il diario di viaggio contribuirà poi alla realizzazione della sua tesi di laurea: “Un modo originale e bellissimo – le parole del sindaco di Casamassima Giuseppe Nitti – per promuovere la mobilità sostenibile, lo studio, il rispetto per l’ambiente e la natura. Anche noi, idealmente, pedaleremo con Marco”.