Sul lungomare di Bari è tempo di fitness walk

Un’occasione speciale per tenersi in forma e godersi la città con salti, balli, musica e sorrisi. Insomma, un format esclusivo in fatto di work out outdoor. Con pochi euro ci si potrà accaparrare la cuffia wireless prenotandosi al link Il Fitness Walk arriva anche a Bari. Emozioni, energie positive nella camminata dinamica fatta di divertimento e allenamento con stazioni di lavoro accompagnate da trainer professionisti. Questo attende i baresi il prossimo 9 luglio sul Lungomare 9 maggio per una camminata a ritmo di musica, arricchita con esercizi di fitness sia statico che dinamico, utilizzando le cuffie con sistema wireless.Un’occasione speciale per tenersi in forma e godersi la città con salti, balli, musica e sorrisi. Insomma, un format esclusivo in fatto di work out outdoor. Con pochi euro ci si potrà accaparrare la cuffia wireless prenotandosi al link https://fitnesswalk.eu/…/9-luglio-fitnesswalk-bari-sul…/.

Il check in sarà alle ore 19 sul Lungomare 9 Maggio numero 4D, con partenza fissata per le 19.30. Il ritorno al punto di partenza è previsto per le 20:40 circa (le cuffie restituite al momento del check out verranno immediatamente sanificate e pulite dall’organizzatore per i seguenti eventi.). L’allenamento aerobico, cardio e tonificante prevede una distanza di circa 5 chilometri per circa 500 calorie da bruciare, oltre a innumerevoli benefici mentali e fisici. Ovvero, un modo per ridurre lo stress e l’ansia da lavoro e dagli impegni quotidiani socializzando con gli altri.

Non si può partecipare con animali domestici, con bambini in carrozzine o passeggini e bambini di età inferiore agli 8 anni.