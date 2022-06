Bari, a Pane e Pomodoro i colori e il divertimento del Sup WAter Polo

Torna l’appuntamento dell’estate, e lo fa aumentando il numero di discipline degli sport su tavola. L’anteprima nazionale di quest’anno è l’inserimento della nuova disciplina dello Stand Up Paddle, il Sup WAter Polo. Iniziativa con Patrocinio di sport e salute e in collaborazione con il Comune di Bari.

Lo SWAP acronimo di Sup WAter Polo, è uno sport di squadra simile al polo o al lacrosse e si gioca all’interno di un campo gonfiabile su delle tavole da stand up paddle e con una pagaia dedicata. Da sabato 25 a giovedì 30 giugno, sulla spiaggia di pane e pomodoro sarà possibile provare lo SWAP e per i più bravi entrare nel tabellone di gara del primo campionato regionale targato Surfing FISW. Le prove si svolgeranno prima in acque libere con istruttori, giudici e tecnici federali e successivamente all’interno del capo da gioco simulando dei tiri liberi e delle azioni combinate. Le regole del gioco sono semplici; 2 squadre da 3 persone, le quali devono segnare più goal possibili per passare il turno, in un lasso di tempo definito. Un girone di andata e un girone di ritorno per poter vincere il primo titolo regionale. Confermate le presenze di atleti del circuito nazionale, i quali prima si esibiranno in azioni lanciate e successivamente entreranno nel tabellone di gara.

Al tramonto, spazio a Flying Yoga Dance, disciplina brevettata dal maestro Cristian Bevilacqua e riconosciuta a carattere nazionale dallo CSEN (ente di promozione del C.O.N.I.).

Questa disciplina coniuga i principi chiave di più discipline quali Ginnastica Calistenica, Gyrokinesis, Pilates, Danza e Yoga. Il tutto con l’ausilo di uno speciale tessuto: un amaca antigravitazionale , che permette di scaricare le tensioni dalla colonna vertebrale e migliorare il flusso sanguigno e linfatico, apportando più ossigenazione ai tessuti ed al cervello.

Flying yoga dance può essere dinamico o relax. Nella veste dinamica , tutti i movimenti ed esercizi , sono armonici e dinamici ,come una danza. La lezione pone il focus su potenziamento ed elasticità muscolare e su coordinazione ed eleganza del gesto. I movimenti sono eseguiti all’unisono con la musica , sviluppando coreografie aeree. Nella veste relax, tutto verte verso lo Yoga in sospensione. La lezione viene incentrata sull’abbandono del corpo e sullo scarico delle tensioni, ponendo attenzione a come il corpo reagisce e respira ad ogni movimento, e si rigenera facendosi cullare dolcemente dall’amaca.