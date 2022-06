Martedì a rischio temporali in tutta la Puglia: scatta l’allerta meteo giallla

Martedì a rischio temporali in tutta la Puglia. Scatta dalla mattinata dell’8 giugno l’allerta meteo gialla per “rischio idrogeologico per temporali” anche nel Barese, come riportato in una nota della Protezione civile. Dalle ore 8 del mattino e per le successive 12 ore, quindi, sono previste “precipitazioni da isolate a sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporali, con quantitativi cumulati da deboli a moderati”.

