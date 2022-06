Covid: in Puglia 1 morto e 636 nuovi casi, il 9,5% dei test

Oggi in Puglia si registrano altri 631casi di contagio da Coronavirus su 6.603 test (incidenza del 9,5%) e un morto. I nuovi casi sono stati individuati nelle province di Bari (173), Bat (54), Brindisi (52), Foggia (133), Lecce (147), Taranto (55). Sono residenti fuori regione altre 15 persone risultate positive e per altri due casi la provincia è in corso di definizione. Attualmente risultano positive in Puglia 20.352. Stabili i ricoveri rispetto a ieri: 246 in area non critica e 15 in terapia intensiva.

Argomenti