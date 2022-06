LaM2G di pallavolo maschile regala la serie A alla città di Bari

I tecnici e i giocatori della Pallavolo Bari durante una fase della partita

Tanto tuonò che piovve. Dopo averci provato nelle ultime stagioni, la M2g Green Bari centra il bersaglio grosso aggiudicandosi per la prima volta nella sua giovane storia (sodalizio fondato appena nel 2017) il meritato salto nella A3 di pallanuoto maschile. Un regalo sportivo enorme per il capoluogo pugliese e per i suoi tifosi che grazie alla realtà del presidente Antonio Laforgia possono brindare ad un traguardo ambizioso che riporta la città nei più alti palcoscenici del volley nazionale.

Quella in A3 è stata una promozione giunta con un epilogo mozzafiato ed imprevedibile. E cioè al golden set resosi necessario dopo l’1-3 al Palaflorio a favore del Gioia del Colle nel return match dei playoff di B. Risultato parziale che azzerava l’ampio successo della formazione del capoluogo nella gara di andata.

Alla fine, dopo quel siluro di Alessandro Ciavarella, è calato il sipario su una stagione unica ed indimenticabile, trasformando in realtà il sogno biancorosso del sodalizio del presidente Antonio Laforgia nato appena nel 2017.

L’atto conclusivo ha rappresentato il giusto premio di una cavalcata che il team allenato dalla coppia Spinelli – Valente ha ottenuto a suon di vittorie e prestazioni eccellenti: 1° posto nel girone L, conquistato con 57 punti e 3 lunghezze di vantaggio sulla seconda; 22 vittorie su 26 gare disputate; 73 set vinti su 95 disputati; striscia di 12 risultati utili consecutivi tra regular season e playoff.

Numeri altisonanti che già per il prossimo anno porteranno sempre più baresi al Palaflorio per ammirare finalmente una squadra in serie A.