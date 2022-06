Passa dal Poliba la riqualificazione dell’area verde aziendale della società “Magna Power Train”

Un recente studio condotto dal Centro per la salute e per l’ambiente dell’Università di Harvard (USA), dimostra che la produttività in azienda aumenta quasi del 30% se l’ufficio è green. Inoltre, secondo i ricercatori, c’è un aumento del 26% delle funzioni cognitive del lavoratore e una riduzione del 30% delle malattie. Lo studio non è rimasto un semplice esercizio accademico. Molte aziende hanno inteso attuare nuovi percorsi più green.

In Puglia, a Modugno (Bari), “Magna Power Train S.p.A.” (900 dipendenti, erede di Getrag), oggi società del Gruppo “Magna International Inc.”, multinazionale americana leader mondiale nella produzione di trasmissioni per autoveicoli, con un apposito bando e in partnership con il Politecnico di Bari, ha puntato sulla riqualificazione di parte del proprio verde aziendale secondo i criteri di sostenibilità ambientale ma anche sociali ed economici.

L’iniziativa, favorita dall’accordo quadro di collaborazione sottoscritto con il Politecnico di Bari il 24 novembre 2020, ha coinvolto studenti, laureandi, neo laureati, dottorandi del Poliba, anche in forma associata, nel concorso di idee per la riqualificazione della sede aziendale di Modugno (Bari).

Le proposte progettuali hanno riguardato una superficie di circa mq 3.000 (su un totale di 8.000 mq) che fronteggia l’ingresso principale dell’azienda, delimitata dal corpo officine, mensa, area parcheggio e uffici. I partecipanti (circa 90, tra studenti, laureandi, neolaureati e dottorandi), tutti del Politecnico, hanno dovuto seguire, in fase di elaborazione, le linee indicate dal bando: dalla scelta dei materiali naturali ad una piantumazione a basso consumo idrico, adeguati al contesto, alla condizione di fruibilità in ogni periodo dell’anno, così da diventare luogo polifunzionale sino alla stima dei relativi costi di costruzione. Alla data di scadenza del Bando (15 aprile) sono pervenuti, da più gruppi, 24 elaborati.

Successivamente una apposita Commissione, composta da rappresentanti di Magna PT e del Politecnico, ha esaminato le 24 proposte. In fase di valutazione la commissione ha tenuto in conto la coerenza rispetto al tema del concorso, l’originalità, la capacità di integrazione del giardino con quello esistente e col contesto architettonico e ambientale circostante, la qualità architettonica e funzionale della proposta, con particolare attenzione alla sostenibilità, all’abbattimento delle barriere architettoniche, la multifunzionalità, economicità di gestione e di manutenzione degli impianti e del verde, la coerenza delle voci di costo.

Il 27 aprile la Commissione ha pubblicato la graduatoria dei primi tre progetti vincitori e le menzioni di merito di alcuni candidati. I vincitori sono. 1° progetto selezionato: Ilaria Cavaliere, Alessandro Angione, Angelo Vito Graziano, Dario Costantino. 2° progetto selezionato: Roberto Cosma, Damiano Simone, Adriano Amoroso, Claudio Gallo. 3° progetto selezionato: Anna Salomone, Vito Samuele Sblendorio, Laura Tatulli, Elena Tesauro, Dorotea Tattoli.

Ad essi andranno tre premi del valore di Euro 2.500,00 per il primo progetto selezionato; Euro 1.500,00 per il secondo progetto selezionato; Euro 1.000,00 per il terzo progetto selezionato.

Menzione di merito anche per i progetti presentati dai candidati: Aurora Perta, Giovanni Carlo Volpe, Marioritsa Porro, Domenico Saracino Arianna Capurso, Vittoria Carretta,Irene Napoli, Jacopo Sperti, Daniele Tisi, Francesca Zizzari.

La presentazione dei progetti e la premiazione, curata dai vertici aziendali e dai rappresentanti del Poliba, avrà luogo nell’apposita cerimonia, domani, 1 giugno, ore 15,30, presso la sede di Magna Power Train SpA, via dei Ciclamini, 4 – Modugno (Bari).