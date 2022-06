Pallanuoto, al Cus Bari il titolo interregionale Under 16

La formazione Under 16 di pallanuoto del Cus Bari allenata da Daniele Di Pasquale

Cus Bari della pallanuoto sul gradino più alto del campionato interregionale nella categoria Under 16. Questo il titolo conquistato dai biancorossi dopo i successi di domenica scorsa al Mediterraneo Village di Taranto contro le rappresentative di Calabria e Basilicata.

Nella semifinale, il giovane settebello allenato da Daniele Di Pasquale si è scontrato contro la squadra della Waterpolo Bari. È stata una bella gara, che ha visto le due formazioni giocare quasi sempre alla pari. Il Cus Bari ha avuto la meglio, vincendo per 8-10. Nella gara conclusiva, invece, i ragazzi di Di Pasquale hanno affrontato il Cosenza Pin. Qui i baresi hanno ottenuto un margine maggiore alla fine dei quattro tempi, 12-6.

“Devo fare i complimenti ai miei ragazzi – ha affermato l’allenatore dei biancorossi Di Pasquale – perché hanno approcciato sia la semifinale che la finale con una determinazione, una voglia e una cattiveria agonistica che raramente avevo visto prima. Sono stati bravissimi”.

Gli under 16 del Cus Bari, alcuni impegnati già con la prima squadra nel campionato di serie C, avendo vinto la Final Four, nella quale ha giocato anche la Mediterranea Taranto giunta terza, andranno a giocare i campionati nazionali del 12 e 13 giugno. In attesa di conoscere, dalla federazione, la location nella quale si svolgeranno queste competizioni i giovani cussini sono già al lavoro per prepararsi a questa importante competizione.

“Siamo già tornati in acqua per continuare il nostro percorso di crescita. Andremo in Sicilia a confrontarci con squadre provenienti da tutta Italia, di altissimo livello. Per il Cus Bari questo è il primo vero anno di attività della sezione di Pallanuoto, quindi è un gran risultato essere arrivati fin qui”.